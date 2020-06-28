Администрация Трампа продолжает бороться с проституцией и сексуальной торговлей

По информации Департамента юстиции, на веб-сайт CityXGuide.com, ведущий источник онлайн-рекламы проституции и сексуальной торговли, был наложен арест, а его владельцу, 46-летнему Уилхану Мартино (Wilhan Martono), предъявлены обвинения по 28 пунктам федерального обвинительного акта.

Мартоно вменяются пропаганда проституции, торговля людьми на сексуальной почве, содействие проституции и отмывание денег. Он был арестован 17 июня во Фремонте, штат Калифорния, сотрудниками органов внутренней безопасности и секретной службы США. Вскоре после ареста обвиняемого на CityXGuide появилась заставка, уведомляющая пользователей о том, что веб-сайт был арестован департаментом внутренней безопасности США в соответствии с ордером.

Согласно обвинительному заключению, г-н Мартоно якобы заработал более 21 миллиона долларов на ряде незаконных веб-сайтов, пропагандирующих проституцию и сексуальную торговлю. Он предположительно зарегистрировал имена доменов для нескольких сайтов через день после того, как ФБР закрыло сайт Backpage.com, тогдашний интернет-источник рекламы о проституции и торговле людьми.

CityXGuide и сопутствующие веб-сайты якобы позволяли рекламодателям выбирать из предварительно заполненного списка “интимных мероприятий”, а затем добавлять обнаженные фотографии, описания, рабочие часы, способы оплаты и контактную информацию для рекламируемых женщин. Г-н Мартоно, как утверждается, предпринимал шаги, чтобы скрывать свою онлайн-активность, направляя трафик веб-сайта через IP-адрес в Европе.

Сайт Мартоно обслуживал клиентов по всему миру, но были “любимчики”: Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Чикаго, Атланта, Майами и Бостон.

Правоохранительные органы выявили многочисленных жертв в рекламе CityXGuide, в том числе несовершеннолетних детей. Тем не менее, г-н Мартоно считается невиновным до тех пор, пока его вина по всем пунктам обвинения не будет доказана в суде. Если его признают виновным, ему грозит до 25 лет тюремного заключения.