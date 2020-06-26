Полицейский в Атланте под следствием после убийства афро-американца

12 июня 2020 года в городе Атланта штата Джорджия полицейский Герретт Рольф застретил 27-летнего афро-американца Рашарда Брукса и был мгновенно, без всяких разбирательств, уволен с работы. Против него сейчас открыто уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве чернокожего плюс еще десять дополнительных обвинений. В лучшем случае Рольфу грозит длительный тюремный срок, в худшем – смертная казнь.

Что же произошло в Атланте?

Все началось с того, что сотрудник ресторана “Вендиз” позвонил в полицию и пожаловался, что какой-то мужчина крепко спит в машине, припаркованной прямо посредине проезда к окну раздачи заказов. На вызов приехали двое полицейских – Герретт Рольф и Дэвин Броснан. Оба офицера имели большой опыт работы с правонарушителями и с отличием закончили специальный курс по обнаружению наркотиков. Полицейские разбудили Рашарда Брукса, пообщались с ним и удостоверились, что он находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Это являлось прямым нарушением законодательства штата Джорджия.

Чернокожий Рашард Брукс не был невинным агнцем. Его не раз арестовывали за распространение и употребление наркотиков. Он уже несколько раз сидел в тюрьме и в момент встречи с полицейскими находился на свободе условно. Это означало, что любой новый арест гарантировал ему возвращение в тюрьму. Но возвращаться в тюрьму Брукс не хотел и поэтому, когда полицейские стали надевать на него наручники, оказал им яростное сопротивление. Его попытались утихомирить и уложить на землю, но он вырвался, ударил полицейского Рольфа в лицо, выхватил у второго полицейского электрошокер и бросился бежать. Рольф погнался за ним, и в этот момент Брукс обернулся и направил украденный электрошокер на Рольфа. Тот увидел вспышку и услышал звук электрического разряда. Опасаясь за собственную жизнь и за безопасность посетителей ресторана, находившихся на парковке, Рольф выстрелил в чернокожего два раза. Тот упал. Полицейские подбежали к Бруксу, оказали ему первую помощь и вызвали медиков. К сожалению, Рашард Брукс скончался на месте.

Необходимо подчеркнуть, что действия полицейского Рольфа в данной ситуации были оправданы с точки зрения законодательства штата Джорджия. По закону, полицейские имеют право стрелять в правонарушителя, если его поведение угрожает их собственной жизни или безопасности окружающих. В США электрошокер считается оружием, которое может причинить человеку физические увечья или даже повлечь смерть. Поэтому оставить его в руках правонарушителя полицейские не имеют права. Тем не менее, обоих полицейских моментально уволили с работы, а на полицейского Рольфа завели уголовное дело и хотят уничтожить его за то, что он следовал законам штата и выполнял свою работу.

То, что случилось в Атланте, может произойти в любом городе страны, ведь наркоманы и преступники есть везде. Безусловно, полицейские бывают разными, но большинство из них четко следуют законам и защищают нас от бандитов, рискуя собственной жизнью. Только в этом году преступниками по всей Америке было убито 72 полицейских, и примерно треть погибших офицеров были афро-американцами. Да, безусловно жизнь любого человека – черного, белого или желтого – бесценна. Но ведь и каждый полицейский – это живой человек, у которого есть любящие родители, жена, дети, друзья. И у каждого полицейского есть единственная и неповторимая жизнь, которой он готов пожертвовать ради покоя и безопасности ВСЕХ жителей нашей страны.

Представьте, что произойдет с нами и с нашими детьми в обществе без законов и полиции, в том хаотическом мире, который мечтают создать левые анархисты и организация Black Lives Matter! Подумайте и о том, что, каждый раз выходя на работу, полицейские не знают, вернутся ли они сегодня домой или нет.

Друзья, давайте выразим благодарность нашим отважным и законопослушным полицейским! BLUE LIVES MATTER!

Все, кто хочет помочь полицейскому Гэррету Рольфу защитить себя в суде и поддержать полицию, могут переслать деньги на сайте GeorgiaLEO.org.

Elena Lloyd