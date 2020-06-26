В Палате представителей в четверг вечером состоялось голосование по поводу законопроекта о реформе полиции, подготовленного демократами. Принятию законопроекта противятся республиканцы и президент Дональд Трамп, что является еще одним сигналом, свидетельствующим, что усилия Конгресса в проведении реформы полиции, скорее всего, зашли в тупик.

Законопроект был принят большинством голосов – 236 против 181. Принятие законопроекта было ожидаемо, так как демократы контролируют Палату представителей.

Однако, контролируемый республиканцами Сенат вряд ли поддержит законодательный акт после того, как демократы в среду заблокировали в Сенате схожий законопроект, предложенный республиканцами. Демократы и республиканцы зашли в тупик в споре о том, как необходимо бороться с расовым неравенством в работе полиции, несмотря на все громче раздающиеся требования в обществе провести эффективную реформу деятельности правоохранительных органов.

Демократы, стремясь завоевать общественное мнение, дали своему законопроекту название «Закон о справедливости имени Джорджа Флойда в полицейской деятельности» – в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе при задержании полицейскими, и чья смерть вызвала непрекращающуюся до сих пор волну протестов и массовых беспорядков по всей стране.

«Когда мы примем этот законопроект, у Сената будет выбор: почтить жизнь Джорджа Флойда или ничего не делать», – заявила на пресс-конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Я не думаю, что протестующие согласятся с бездействием», – заявила Пелоси в интервью «Вашингтон пост», признав, однако, что демократы и республиканцы занимают «непримиримые» позиции в отношении использования полицейскими удушающих приемов. Еще один спорный момент, в котором демократы и республиканцы не могут сойтись – положение законопроекта, позволяющее жертвам неправомерных действий предъявлять иск о возмещении ущерба в гражданском суде.

Конгрессвумен Карен Басс, председатель афроамериканского кокуса Конгресса, в который входят свыше 50 законодателей, заявила, что законопроект, предложенный демократами, поможет предотвратить убийства чернокожих полицейскими благодаря введению смелых, преобразующих изменений спустя почти полвека после того, как чернокожие законодатели начали настаивать на реформе полиции еще в начале 1970-х годов.

Однако, сенатор Тим Скотт, единственный темнокожий республиканец в верхней палате и автор отклоненного демократами законопроекта о реформе полиции, обвинил демократов в отказе от сотрудничества с республиканцами при внесении законопроекта в Палату представителей. По мнению Скотта это было сделано для того, чтобы отказать Трампу и республиканцам в победе по вопросу, который жизненно важен для всех афроамериканцев накануне ноябрьских выборов.

«Это чисто расовая политика в ее худшем проявлении, – сказал Скотт в интервью Fox News, предупредив, что бездействие Конгресса сделает чернокожих американцев еще более уязвимыми для дальнейшего насилия со стороны полиции, – Их кровь окажется на руках демократов», – предупредил сенатор.

Демократы назвали законопроект, разработанный Скоттом, неэффективным для защиты афроамериканцев от жестокости со стороны полиции.

«Сенатский законопроект – это фиктивная, фальшивая реформа. Он указывает направление движения. Но он не делает ничего реального», – так охарактеризовал предложение республиканцев Джерролд Надлер, председатель Юридического комитета Палаты представителей.

Законопроекты, предлагаемые республиканцами и демократами, затрагивают схожие темы: удушающие приемы, проведение обысков без ордера, применение огнестрельного оружия, нагрудные видеорегистраторы, а также проведение тренингов по деэскалации ситуации при столкновении с подозреваемыми. Однако, республиканцы выступают против некоторых положений законопроекта, предлагаемого демократами, которые, по их мнению, могут подорвать работу правоохранительных органов.

Голос Америки