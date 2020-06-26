Шериф призывает не соблюдать приказ губернатора-демократа об обязательном ношении масок

Вскоре после того, как губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил об обязательном ношении масок на всей территории штата, шериф-республиканец округа Льюис Роберт Сназа призвал к открытому нарушению приказа губернатора. “Не будьте овцами”, – сказал шериф Роберт Сназа на церковной парковке.

Фото: YouTube/The Photo Jay

В среду губернатор прокомментировал слова шерифа, сказав, что “мы должны быть разочарованы в любом сотруднике правоохранительных органов, который будет поощрять незаконное поведение…ношение маски означает демонстрацию нашего уважения и заботы о других людях вокруг нас”.

Позднее шериф Сназа сказал, что он не уверен, что ношение маски помогает сдерживать распространение коронавируса и считает, что маски для лица должны быть необязательными. Но он также пояснил, что у него есть маска и что сотрудники его отдела тоже носят маски в офисе.

В среду Роберт Сназа сказал: “То, что я сказал “не будь овцой”, не означает, что я внешне говорю, что хочу, чтобы ты нарушал приказы”.