Плата за пропаганду: конспирологические теории Кремля оборачиваются против него

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Согласно опросу, проведенному в конце мая Высшей школой экономики, треть россиян (32,8%) полагает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена (9%), либо считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (23%). Три четверти этих людей убеждены, что в карантинных мерах нет необходимости, а потому многие из них ходили на прогулку и навещали родственников и друзей даже в период строгой самоизоляции. Южный федеральный округ лидирует в опросе по числу «ковид-диссидентов» – там этот процент составляет 41,1%.

Закон кармы

Подобные показатели не должны удивлять. В то время, когда пандемия коронавируса уже бушевала в Европе, российская пропаганда в лице федеральных телеканалов практически открыто объявляла эпидемию «происками Западами», призванными скрыть системный кризис «англо-саксонской цивилизации» под видом новой глобальной катастрофы. Показательно, что даже в конце марта, когда официальные власти уже не могли скрывать, что Россия охвачена эпидемией, близкий к российскому Минобороны сайт «Военное обозрение» все еще писал, что пандемия была сознательно запущена «глобальными элитами», чтобы списать на нее крах западной цивилизации.

Затем, в условиях, когда рост числа заболевших в самой России стал неуклонно расти, российским СМИ пришлось признать если не весь масштаб эпидемии, то как минимум ее серьезность. Однако семена, посеянные ранее на протяжении нескольких месяцев, уже дали свои всходы. Еще в начале апреля как провластные, так и оппозиционные СМИ отмечали массовое нежелание россиян соблюдать карантинные меры.

«Вся социология говорит, что применение чрезвычайных мер не находит поддержки населения и способно основательно обвалить рейтинги государственных институтов. Учитывая, что они стабильно снижаются с марта», – отмечалось в близком к Администрации российского президента Телеграм-канале «Незыгарь».

Сходные данные опубликовал редактор региональных проектов «МБХ медиа» Екатерина Нерозникова. По ее словам, люди были раздражены решением властей ограничить их, и воспринимали эти действия как давление, повод для новых репрессий и обман с целью наживы. Региональные корреспонденты «МБХ медиа», пообщавшись о причинах пандемии с простыми людьми, также отмечают, что большинство собеседников поведали им «про заговор Запада, бесполезность масок, махинации ради повышения цен, пользу имбиря и божью кару».

Разгул конспирологии

Такое мировоззрение выглядит вполне логично, если учесть, что даже в разгар эпидемии в собственной стране российская пропаганда продолжала прибегать к конспирологическим теориям о британском или американском происхождении вируса, транслируемым даже ведомственными российскими СМИ. Для ультраправой аудитории распространялись еще более радикальные теории о том, что «Мировое правительство» спровоцировало пандемию, чтобы уничтожить «лишнее» население, обосновать геноцид, ослабить государство и управлять редуцированным человечеством».

Показательно, что на фоне проводимой российской властями беспощадной борьбы с «фейками о коронавирусе», Кремль не только не преследовал радикалов-конспирологов, но и предоставлял им весьма широкие площадки для выражения своих взглядов, к примеру, на федеральном информационном агентстве REGNUM. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, большинство таких теорий было составлено исключительно на американских материалах, весьма искусно подобранных и переведенных на русский язык, в том числе со ссылками на анонима Q – одного из главных в Америке авторов мифов об оккультном характере «Глубинного государства».

Их общий смысл сводится к тому, что Америкой уже более ста лет управляет сатанистский культ педофилов и каннибалов, который представляет собой наднациональное «Мировое правительство» и американское «Глубинное государство» в одном лице. Именно оно, по мысли авторов, и создало коронавирус как предлог для проведения чипизации. Единственным героем, противостоящем данному культу, конспирологи провозглашают президента США Дональда Трампа.

Понятно, что официальная российская пропаганда вовсе не стремится к тому, чтобы создавать в глазах россиян культ американского президента. Очевидно, что подобные ролики были нацелены в первую очередь на русскоязычных эмигрантов в США и американских правых радикалов, поддерживающих тесные связи с русскими праворадикальными организациями.

Пропаганда на экспорт

Сегодня можно констатировать, что данная операция по дестабилизации Запада в сочетании с усилиями американских конспирологов имела определенный успех. В последние месяцы американские СМИ отметили рост самых диких теорий заговора о происхождении коронавируса, в первую очередь исходящих от ранее заметно снизившего свою активность движения QAnon. Наряду с этим американские СМИ фиксируют рост количества политиков, поддерживающих такие теории.

Еще активнее истории про «педофилов, каннибалов и чипизацию» были подхвачены в русскоязычном религиозном сообществе, чему, скорее всего, способствовал уже упомянутый заботливый перевод конспирологических мифов на русский язык. К примеру, христианский активист из Сакраменто Елена Никитская активно распространяет видеоматериалы, в которых убеждает своих зрителей в «сатанистском» характере тестирования и вакцинации и «опасности» вышек 5G, одновременно пропагандируя протесты «против фейковой пандемии». Тем временем местные СМИ со ссылкой на Департамент здравоохранения Сакраменто сообщают, что треть случаев заражения коронавирусом связана с местными церквями, а одна из них, созданная русскоязычными эмигрантами, стала эпицентром распространения опасного заболевания.

Однако вопреки всем стараниям, российским пропагандистам не удалось сдержать опасную конспирологию в праворадикальном «гетто», нацеленном исключительно на американскую аудиторию. В начале мая известный российский режиссер Никита Михалков в своей авторской передаче объявил, что разрабатываемая в США вакцина от коронавируса является ни чем иным, как чипизацией, проводимой Биллом Гейтсом для контроля над людьми и сокращения населения Земли. 2 мая власти спохватились, и передача была в спешном порядке снята с эфира телеканала «Россия 24», однако осталась на Youtube, где набрала сотни тысяч просмотров.

Словом, поддерживая теории, направленные на дестабилизацию Соединенных Штатов, Кремль открыл ящик Пандоры в собственной стране. Данные последнего опроса Высшей школы экономики показывают, что подобные теории в сочетании с традиционной для России антизападной пропагандой и наметившимся в последние месяцы трендом на недоверие властям вылились в гремучую смесь. Ее следствием стало неверие в реальность эпидемии со стороны большого процента россиян, которое, в свою очередь, ведет не только к росту заражений, но и к усилению народного недовольства. И это – неизбежная цена, которую приходится платить за попытки дестабилизации других стран.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com