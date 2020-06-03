Трамп заявил, что не просил разгонять демонстрантов перед его посещением церкви

Президент также утверждает, что полиция не применяла слезоточивый газ, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не просил разгонять демонстрантов, чтобы он смог пройти к церкви неподалеку от Белого дома для проведения фотосессии с Библией в руках.

«Они не использовали слезоточивый газ, – сказал Трамп в интервью радиостанции Fox News, вопреки заявлениям многочисленных демонстрантов и журналистов. – И когда я туда отправился, я не говорил, чтобы их разогнали. Я не знал, кто там был».

В понедельник вечером правоохранительные органы разогнали демонстрантов у епископальной церкви св. Иоанна, после чего Трамп направился к церкви в сопровождении высокопоставленных представителей администрации. Это произошло задолго до наступления комендантского часа, который вступает в силу по всему городу в 19.00.

На фоне возмущения общественности по поводу этого инцидента приводились разные объяснения действий полиции. Во вторник полиция заявила, что отреагировала на проявления агрессии со стороны демонстрантов. Однако СМИ утверждают, что меры были приняты по инициативе генпрокурора Уильяма Барра, который хотел расширить периметр безопасности.

По словам Трампа, когда он решил пройтись до церкви пешком, его никто не предупредил, что там идет акция протеста. Обычно к церкви св. Иоанна президентов доставляет кортеж.

«Они сказали: «Да, сэр, мы пойдем в церковь». И мы пошли. Это было очень быстро», – добавил президент.

Министр обороны США Марк Эспер в среду заявил, что не поддерживает идею воспользоваться «Законом о противодействии мятежам» (Insurrection Act), чтобы задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков. Он также выразил сожаление по поводу того, что назвал охваченные протестами районы «зоной боевых действий». Кроме того, по словам Эспера, он не знал, что ему предстоит участвовать в фотосессии у церкви.