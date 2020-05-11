Поведение Кремля заставляет поверить в самые жесткие обвинения

Англоязычный оригинал статьи доступен на сайте Byline Times

Конец апреля ознаменовался очередным шпионским скандалом. Чешское издание Respekt со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах сообщило, что из России в Прагу прибыл обладающий дипломатическим паспортом человек с чемоданчиком, содержащим смертельный яд рицин. По информации издания, яд предназначался для чешских политиков, чьи действия вызвали особый гнев Москвы, а именно – старосты округа «Прага 6» Ондржея Коларжа, который решил убрать из Дейвице памятник русскому полководцу Ивану Коневу, и пражского мэра Зденека Гржибе, чья администрация переименовала площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Кровавый след

Дело не ограничилось публикацией в СМИ. Пражские власти предоставили охрану Ондржею Коларжу, Зденеку Гржибе и старосте еще одного района Праги, Павлу Новотны. В комментарии нашему сайту автор статьи в газете Respekt Ондржей Кундра в качестве доказательства правоты своих слов приводит цитату Ондржея Коларжа, сказанную последним на чешском телевидении. В ней староста «Праги 6» подтверждает: «Мне предоставили полицейскую защиту на основании того, что были обнаружены определенные факты – в Чехии находится россиянин, которому поручено ликвидировать меня, а также господина Гржибе и Новотны».

Вскоре в чешском издании Lidovky Noviny появилась информация о том, что прибывший 14 марта агент оказался высокопоставленным сотрудником российской службы безопасности ФСБ (в обязанности которой официально не входят функции внешней разведки). По сведениям издания, предполагаемый убийца вез с собой не только рицин, но второй яд – сакситоксин. После приема этих смертельных ядов появляются начальные симптомы, похожие на covid-19. Анонимный источник также сообщил, что целью покушения были не только чешские муниципальные чиновники, но и лидеры российской оппозиции за рубежом.

Директор чешского аналитического центра «Европейские ценности» Якуб Янда (Jakub Janda, European Values) сообщил в интервью «Голосу Америки», что уверен в достоверности опубликованной информации. Ряд чешских журналистов в разговоре с нашим изданием тоже подтвердили достоверность сведений, выразив удивление и возмущение тем, что сотрудник ФСБ все еще находится на территории страны, и не был выслан чешскими властями.

В свою очередь, пражский политолог Иван Преображенский справедливо замечает: не так важно, действительно ли существовал пресловутый чемодан с рицином. Главным в этой ситуации является то, что Кремль на протяжении нескольких лет сам создал себе репутацию, при которой многие люди могут с легкостью поверить, что российские спецслужбы готовы убивать иностранных чиновников даже за демонтаж памятника. Этому способствуют и агрессивные заявления российского МИДа, и угрозы от многочисленных спонсируемых Москвой Интернет-троллей, и шлейф предыдущих убийств, которые с каждым годом становятся все более дерзкими.

В самом деле, менее чем через два года после покушения офицеров ГРУ на бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля, прокуратура Болгарии официально обвинила трех россиян в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и коллеги. Вскоре после этого, в феврале текущего года, появилась информация о том, как спецподразделение ФСБ «Вымпел» организовало убийство Хангошвили в Берлине.

Со своей стороны, два года назад мне удалось найти свидетеля, подтвердившего, что российские спецслужбы давно интересуются смертоносными ядами. Живя в России, Феликс Кубин выполнял отдельные поручения Башира Куштова, которого называет высокопоставленным силовиком, связанным как с МВД, так и с ФСБ. Сейчас Кубин получил политическое убежище в США и согласился поделиться деталями своего общения с российскими спецслужбами.

«Однажды в разговоре с Куштовым я упомянул, что у меня есть знакомые химики, у которых была высокотехнологическая лаборатория по производству различных веществ. Куштов предлагал мне купить у них за хорошие деньги технологию производства ядов, которые собирался сразу же на ком-то испытывать. Больше всего его интересовали яды, которые могли бы мгновенно убить человека даже при легком контакте или вовсе бесконтактно, а также растворители, способные провести яд под кожу жертвы», – сообщил Кубин.

Также Кубин поделился, что Куштов, по его словам, обещал хорошую оплату в случае, если яд подействует.

«Это означает, что у них были предусмотрены жертвы, на которых они собирались опробовать яд», – сделал вывод Кубин.

Понятно, что яды уровня «Новичка» разрабатываются не в частных криминальных лабораториях, а на гораздо более высоком уровне. Откровения Кубина еще раз лишь подтверждают то, что решения об убийстве неугодных принимаются в России на всех уровнях. Ценность человеческой жизни для Москвы всегда была невелика. Известный публицист Андрей Пионтковский, к примеру, неоднократно указывает в своих статьях, что Кремль считает нормальным применение тактического ядерного оружия в Европе. И эта без стеснения декларируемая готовность убивать формирует репутацию России как «государства-террориста» ничуть не меньше, чем уже совершенные убийства.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com