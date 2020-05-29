Славянская церковь Ванкувера выразила благодарность местной полиции

Славянская баптистская церковь «Слово Благодати» в Ванкувере (штат Вашингтон) выразила благодарность местному отделению полиции, преподнеся полицейским почти три десятка орхидей. Об этом сообщается в Фейсбуке полиции города Баттл-Гроунд.

Как сообщается в публикации правоохранительных органов, каждая из 27 подаренных орхидей должна символизировать всех офицеров полиции участка.

«Алекс и Анжелина из «Слова Благодати» доставили нам 27 прекрасных орхидей, – сообщили в полиции, – совместно с каждой орхидеей члены конгрегации преподнесли именные благодарственные записки каждому офицеру. Для нас является честью служение нашему сообществу».

Напомним, что наравне с другими общинами страны, пандемия не обошла стороной членов славянской баптистской церкви «Слово Благодати».

An expression of gratitude. That is how the gift of 27 beautiful orchids (one for each employee of the Battle Ground…

Posted by City of Battle Ground, Washington – Official Government Site on Wednesday, May 27, 2020

ПО ТЕМЕ