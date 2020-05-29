Славянская церковь Ванкувера выразила благодарность местной полиции

Славянская баптистская церковь «Слово Благодати» в Ванкувере (штат Вашингтон) выразила благодарность местному отделению полиции, преподнеся полицейским почти три десятка орхидей. Об этом сообщается в Фейсбуке полиции города Баттл-Гроунд.

Как сообщается в публикации правоохранительных органов, каждая из 27 подаренных орхидей должна символизировать всех офицеров полиции участка.

«Алекс и Анжелина из «Слова Благодати» доставили нам 27 прекрасных орхидей, – сообщили в полиции, – совместно с каждой орхидеей члены конгрегации преподнесли именные благодарственные записки каждому офицеру. Для нас является честью служение нашему сообществу».

Напомним, что наравне с другими общинами страны, пандемия не обошла стороной членов славянской баптистской церкви «Слово Благодати».