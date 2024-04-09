9 апреля представители офиса шерифа округа Кларк (CCSO), штат Вашингтон, задержали 23-летнего Алексей Сутурин из Ванкувера в связи со стрельбой на парковке Церкви адвентистов седьмого дня по адресу 9711 Saint Johns Road и у Церкви Кессид Колумбия по адресу 907 NW 99th Street.

Около 01:51 ночи офис шерифа округа Кларк получил несколько сообщений о звуках выстрелов рядом с Церкви адвентистов седьмого дня по адресу, прибывшие представители шерифа обнаружили на парковые многочисленные гильзы калибра 9 мм, а также повреждения от пуль на фасаде здания церкви.

Затем, в 01:57 последовали сообщения о множественных выстрелах, услышанных в районе 99-й северо-западной улицы и 9-й северо-западной авеню. Прибывшие полицейские обнаружили 17 гильз на земле у Церкви Кессид Колумбия, окна здания церкви были повреждены, вероятно, в результате обстрела. Правоохранители также нашли 3 гильзы возле пустого внедорожника Kia, стоящего на церковной парковке, и обнаружили, что в него попали пули.

Чуть позже, в 02:03 ночи, пока представители шерифа проводили следственные мероприятия у Церкви адвентистов седьмого дня, они услышали несколько выстрелов, доносившихся с запада. В этом районе был замечен синий внедорожник, проезжающий с «затемненными фарами», полицейские последовали за ним. Чтобы уйти от преследования, внедорожник ехал встречным полосам с выключенными фарами.

По номеру автомобиля полицейские установили, что он зарегистрирован в Фелиде, недалеко от Ванкувера, они осмотрели дом, но не обнаружили следов автомобиля, поэтому были вынуждены связаться с владельцем автомобиля. Владелец был не в городе, но сообщил, что его взрослый сын и жена должны быть дома. По месту жительства полицейские связались со взрослой женщиной, которая заявила, что ее взрослый сын должен был дома, но его там не оказалось. В доме находился пустой ящик от пистолета SIG SAUER. По полученной информации представители шерифа пришли к выводу, что подозреваемым в стрельбе является взрослый сын Алексей Сутурин.

Поиски автомобиля и подозреваемого продлились почти до 4 утра, Сутулен пытался бежать от правоохранителей, но в итоге подчинился их приказам и сдался властям. В момент задержания под курткой Алексея был обнаружен бронежилет с несколькими магазинами для пистолета калибра 9 мм, в автомобиле полицейские обнаружили пистолет SIG SAUER на полу водительского сиденья, а также несколько патронов калибра 9 мм на переднем сиденье.

Алексей был помещен в тюрьму округа Кларк по двум пунктам обвинения в стрельбе из проезжавшего мимо автомобиля, двум пунктам обвинения в злонамеренном причинении вреда 1-й степени, одному пункту обвинения в злонамеренном причинении вреда 2-й степени, одному пункту обвинения в попытке скрыться и двум пунктам обвинения в неосторожном вождении. Детективы отдела по расследованию тяжких преступлений ведут расследование инцидента, в результате которого были повреждены как минимум две церкви и два автомобиля.