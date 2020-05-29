США отправят в Россию вторую партию ИВЛ

Первые 50 аппаратов искусственной вентиляции легких были безвозмездно доставлены на прошлой неделе.

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Аппараты искусственной вентиляции легких LTV 2200 будут отправлены в Россию в ближайшую субботу в рамках соглашения между Вашингтоном и Москвой. Об этом Русской службе «Голоса Америки» сообщили в компании-производителе «Вайэйр».

«Больницы в США используют LTV 2200 для лечения пациентов, которым необходима механическая вентиляция легких из-за осложнений, вызванных COVID-19… 150 вентиляторов LTV 2200 будут отправлены в Россию в эту субботу. В общей сложности Vyaire предоставляет аппараты ИВЛ в 18 стран через USAID и соответствующую программу», – пояснили представители компании.

Поставка аппаратов ИВЛ осуществляется по линии Агентства США по международному развитию. В 2012 году USAID по требованию Москвы закрыло свои офисы в России из-за якобы вмешательства во внутренние дела РФ.

На фоне пандемии США оказывают помощь для борьбы с COVID-19 разным странам. Так, Украине была предоставлена гуманитарная помощь, оборудование и техническая поддержка на сумму 15,5 миллионов долларов.

«Украина, Соединенные Штаты и весь мир ведут беспрецедентный бой против пандемии COVID-19, и Соединенные Штаты стоят на передовой в предоставлении поддержки странам во всем мире для преодоления этой смертельной угрозы», – заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Как отмечают в Госдепартаменте, США возглавляют глобальные гуманитарные и медицинские усилия по борьбе с пандемией, несмотря на сложную ситуацию внутри страны. Согласно докладу внешнеполитического ведомства, правительство выделило 508 миллионов долларов на медицинскую, гуманитарную и экономическую помощь другим странам.

Часть этих средств получат Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Грузия и другие государства постсоветского пространства.

В Госдепартаменте отмечают, что финансирование поддержит шаги, направленные на сдерживание распространения COVID-19, такие, как кампании по своевременному информированию населения о коронавирусе, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях.

Более 44 миллионов долларов получил Ирак, более 31 миллиона долларов Сирия, Афганистан – свыше 18 миллионов, более 12,3 миллионов долларов выделено на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы, около 12 миллионов – Ливии, почти 5,7 миллионов получила Турция, и свыше 2,5 миллионов – Йемен, говорится в сообщении Госдепартамента.