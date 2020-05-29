Губернатор Миннесоты привлек Национальную гвардию из-за беспорядков

В штате идут массовые протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Голос Америки.

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Губернатор Миннесоты привлек Национальную гвардию на фоне эскалации протестов и объявил чрезвычайное положение в Миннеаполисе, Сент-Поле и окрестных городах.

Протесты начались в южной части Миннеаполиса в среду вечером и затянулись до утра четверга.

Возмущение общественности вызвала гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в понедельник при задержании.

Белый полицейский прижимал мужчину коленом к земле, несмотря на просьбы ослабить хватку. Участвовавших в задержании офицеров впоследствии уволили. Видеозапись инцидента получила широкое распространение в интернете.

Губернатор Тим Уолц заявил, что поддерживает мирные демонстрации, однако произошедшие в среду беспорядки требуют дополнительных мер по поддержанию мира. Полиция применяла в отношении демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Участники протестов поджигали здания и грабили магазины.

«К сожалению, некоторые люди были замечены в незаконной и опасной деятельности, такой как поджоги, мародерство и порча частного и общественного имущества, – заявил Уолц. – Такая деятельность угрожает безопасности законопослушных демонстрантов и других жителей Миннесоты».

После ночных беспорядков в четверг утром в городе царила атмосфера разрушений: демонстранты разграбили недавно отремонтированный супермаркет Target на Лейк-стрит, сожгли недостроенный многоквартирный дом, серьезно повредили ряд других коммерческих зданий.

Солдаты Национальной гвардии в Миннеаполисе После трехдневных протестов в Миннеаполис введены подразделения Национальной гвардии Posted by Голос Америки on Friday, May 29, 2020

Выступая на пресс-конференции в четверг днем, мэр города Джейкоб Фрей отметил, что разрушительные протесты служат отражением гнева афроамериканской общины по поводу 400 лет неравенства.

«То, что мы наблюдаем в последние два дня, и полный эмоций конфликт прошлой ночи – это результаты накопившегося гнева и горя», – сказал он.

Фрей обещал приложить все усилия для восстановления мира и безопасности в городе и сообщил об утверждении «унифицированной командной структуры» для защиты инфраструктуры и общества, в особенности в период пандемии.