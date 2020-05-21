Google будет блокировать распространителей дезинформации о COVID-19

Пресс-служба поисковика Google опубликовала методичку, согласно которой будут блокироваться каналы блогеров на YouTube, распространяющие дезинформацию по поводу коронавирусной инфекции.

Под пристальное внимание цензоров из YouTube будут отныне попадать инфлюенсеры, призывающие не доверять информации официальных источников и лечиться народными либо религиозными методами, например – молитвами.

“В частности, нельзя добавлять материалы, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусной инфекции, противоречащие официальным источникам – Всемирной организации здравоохранения и местным органам здравоохранения, – говорится в официальном пресс-релизе компании. – Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован”.

Как говорится в распространенном сообщении, в запретные темы также входят следующие действия: публикация видео, в которых утверждается, что “заболевание COVID-19 вызвано излучением от сети 5G” и видео, “в которых утверждается, что социальное дистанцирование и самоизоляция не являются эффективными мерами по сдерживанию распространения вируса”.