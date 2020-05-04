Минюст США поддержал церковь, оспаривающую ограничения на массовые собрания

Об этом в понедельник сообщает ChristianPost.org со ссылкой на Департамент юстиции США.

Заявление о заинтересованности является частью инициативы генерального прокурора Уильяма П. Барра от 27 апреля 2020 года (о которой мы писали), в соответствии с которой помощник генерального прокурора по гражданским правам Эрик Дрейбэнд и прокурор США по восточному округу штата Мичиган Мэтью Шнайдер проводят обзор политики штатов и местных органов власти в целях обеспечить защиту гражданских свобод во время пандемии COVID-19.

Как сообщается, губернатор штата Вирджиния издал распоряжения, запрещающие личные религиозные службы более 10 человек. Нарушение приказов предусматривает уголовные обвинения и влекут за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года и штраф в размере $2500. Церковь Lighthouse Fellowship Church (Маяк) 5 апреля 2020 года провела богослужение из 16 человек в своем помещении на 225 мест, соблюдая строгие протоколы о социальной дистанции и личной гигиене. В конце службы полицейское управление Чинкотига выдало пастору «Маяка» уголовное обвинение и вызов на основании распоряжений губернатора. Маяк подал иск, и в пятницу районный суд отклонил просьбу церкви о предварительном освобождении пастора.

В своем заявлении о заинтересованности Соединенные Штаты поясняют, что правительства могут принимать необходимые и временные меры для реагирования на чрезвычайные ситуации, и что штатам и местным районам следует оказывать существенное уважение при реагировании на чрезвычайные ситуации, такие как нынешняя пандемия. «Но, – объясняется в заявлении, – нет пандемического исключения из Конституции и ее Билля о правах».

Поскольку приказы губернатора запрещают проведение социально-отдаленных собраний в «Маяке» из 16 человек, но допускают аналогичное светское поведение, такое как собрание 16 адвокатов в конференц-зале большой юридической фирмы, приказы губернатора могут представлять собой нарушение конституционные права церкви на свободное исповедание религии.