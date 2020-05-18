Члены церкви “Новая Жизнь” обратились к служителям славянских церквей Америки

Инициативная группа Славянской миссионерской церкви “Новая Жизнь” в г. Портленд опубликовала в понедельник обращение ко всем славянским церквям США с призывом проанализировать сложившуюся ситуацию в иммигрантских религиозных сообществах. По словам авторов публичного обращения, многие пасторы славянских церквей “потеряли чуство посвящения и служения людям”, из-за чего в их конгрегациях начался массовый отток паствы.

“Анализируя ситуацию с уходом молодых людей из миссионерской церкви “Новая Жизнь” в г. Портленд и других городах [Америки – SlavicSac.com], приходим к пониманию, что это проблема не только одной церкви. Это обращение к всем служителям церквей, особенно к тем, чьих детей или членов церкви можно встретить в местных тюрьмах”.

Авторы обращения указывают на шокирующую статистику преступности среди детей верующих родителей в Портленде.

“К огромной печали можно видеть много наших молодых людей в американских тюрьмах… разбитые, опустошенные, не имеющие духовной поддержки, – говорится в обращении к славянским сообществам на неофициальном YouTube-канале церкви “Новая Жизнь”. – Дети церкви, которая перенесла жестокие испытания, дети тех, кто когда-то был гоним и сидел в тюрьмах, умирая за веру! И теперь их дети и внуки сидят в американских тюрьмах”.

По словам автором ролика, большая ответственность за ситуацию среди “христианской преступности” лежит на самих служителях церкви, которые, борясь за духовную власть в своих конгрегациях, долгие годы игнорировали проблемы своих прихожан.

“Церковь, которая называет себя миссионерской, но не “родящей” новые души дома, которая превратилась в “воскресную церковь”… является опасным местом”, – отмечается в видео-ролике. – Существует опасность, что в такой церкви, люди будут соблазненными и их падение будет на совести служителей. Особенно на тех, кто видел проблему и молчал”.

По словам авторов видео-обращения, следствием такой ситуации “может быть сложившаяся годами неправильная структура и направление руководства церкви”.

“Центром служения в церкви должен быть только Христос и служение ему и людям… В центре служения не должна быть кафедра или сцена по воскресным служениям, и ни в коем случае, ни микрофон, который исспользуется зачастую, как средство манипуляции народом в церкви”, – считают в инициативной группе церкви “New Life”.

Авторы петиции также предлагают регулярно проводить открытые переизбрания пасторов. Это позволит “сохранить бдительность и не будет создана почва для развития диктаторства”.

“Имеет ли мы право приглашать новых людей в церковь, если не можем послужить, тем, кто уже в церкви?” – задается вопросом церковная оппозиция. – Наша беда в том, что мы пытаемся просвещать других, а сами не видим собственного состояния”.

Авторы обращения называют свое письмо к церквям “телеграммой о наступающей катастрофе на Титанике”.

“Если в церкви нет жажды спасать людей в прилегащей местности, если нет боли о потерянных людях своей веры, то это говорит о серьезных проблемах в руководстве церкви. Если в церкви нет правильно выстроенной Христоцентричной структуры управления, то все будет работать на пиар пастора и начнется политика, которая рано или поздно пройдет катком по каждому человеку”, – заключается в обращении к американским религиозным организациям.

Стоит отметить, что в прошлом году пасторы Славянской миссионерской церкви “Новая Жизнь” подали в суд на старшего пастора церкви Василия Вакульского, обвиняя его в узурпации и злоупотреблении церковной властью. В своей судебной иске совет директоров церкви также потребовал проведения выборов. В ответ, Василий Вакульский отлучил от церкви “отступников”, выписав судебный ордер на запрет к приближению к трем служителям. Вакульский также обвиняет руковоство “Союза христиан веры евангельской Америки” во вмешательстве во внутренние дела его конгрегации.