Гэвин Ньюсом сказал, что парикмахерские и спортивные залы откроются в ближайшее время

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время пресс-конференции в понедельник заявил, что в ближайшие дни и недели штат готов разрешить еще более крупным округам вновь открывать рестораны и офисные здания в рамках фазы 2 плана по открытию экономики штата.

Он также сказал, что работа учреждений профессионального спорта может быть возобновлена уже в первую неделю июня. Парикмахерские откроются примерно в то же время. Но губернатор заметил, что в зависимости от округа, ограничения на местах могут отличаться и могут быть более строгими, в зависимости от распоряжений общественного здравоохранения округа.

Ньюсом также отметил на пресс-конференции, что контроль ситуации с коронавирусом в Калифорнии значительно прогрессирует.

Между тем, у Капитолия штата Калифорния проходит демонстрация стилистов за открытие салонов в штате, сообщает телеканал Fox.