Любовь Арестова, иммигрантка из России, выставила свою кандидатуру от республиканцев на выборах Комиссара округа Макомб, штат Мичиган, против своего бывшего мужа Крамера, который также баллотируется на этот же пост, но как демократ. Ранее он неоднократно баллотировался на этот пост, но проиграл выборы 5 раз подряд. Об этом сообщает Politic Central.

Фото: MACOMB COUNTY

Примечательно, что у супругов был конфликт в 2002 году, в результате которого Любовь запросила ордер для личной защиты, после того, как ее муж напал на нее из-за ее отказа позировать обнаженной для фотографий. Бывшая жена Крамера, иммигрантка из Украины также получила ордер на защиту от него.

Как сообщало в 2002 г. агентство AP, Крамер отрицал все обвинения супруги.

Местные журналисты считают, что это такой извращенный способ выяснения отношений между супругами, в котором участвуют избиратели округа. Некоторые наблюдатели считают, что данный поступок призван привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.