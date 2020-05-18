Умер пастор, утверждавший, что COVID-19 – это заговор против Трампа

Из-за осложнений от COVID-19 умер 66-летний пастор из Вирджинии, Лэндон Спрадлин, который утверждал, что массовая истерия вокруг пандемии коронавируса была частью сюжета СМИ против Трампа.

Спрадлин был пастором Международной Служения Новой Волны (New Wave Ministries International). Предполагается, что он заразился COVID-19 во время миссионерской поездки в Новый Орлеан с 21 февраля по 10 марта со своей женой.

По словам представителя самой церкви, его жена пастора Джин Спрадлин по состоянию на 24 марта находилась на карантине с воспалением легких. Жена также заявила, что семья начала сбор средств на GoFundMe.