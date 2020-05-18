Сообщество украинских бизнес-леди округа Чикаго оказывает помощь местным медикам, пожарным и другим экстренным службам, борящимся против пандемии на первой линии.
Фото: Facebook/Niles Fire Department
Как сообщает украинское издание “Время и Дело”, деловая ассоциация Ukrainian Women in Business активно включилась в различные акции помощи местным работникам первой линии, оказывая посильную помощь медикам, пожарным и другим представителям экстренных служб.
Несмотря на собственные непростые ситуации в условиях пандемии, группа украинских женщин-иммигрантов находит возможность помогать сотрудникам госпиталя Community First Medical Center ER, врачи которого ежедневно борются за жизнь попавших в реанимацию граждан.
Сообщается, что волонтеры поставляют в больницу горячие обеды, маски и перчатки.
В ответ на деятельность сообщества бизнес-леди Департамент пожарной безопасности населенного пункта Найлс (штат Иллинойс), опубликовал благодарность на собственной странице в Фейсбуке.
Вышеуказанные акции помощи проходят с участием таких местных организаций, как: «Тризуб» Tryzub Ukrainian Kitchen, KYS Express и кредитным союзом «Самопоміч».