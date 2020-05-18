Сообщество украинских бизнес-леди округа Чикаго оказывает помощь местным медикам, пожарным и другим экстренным службам, борящимся против пандемии на первой линии.

Фото: Facebook/Niles Fire Department

Как сообщает украинское издание “Время и Дело”, деловая ассоциация Ukrainian Women in Business активно включилась в различные акции помощи местным работникам первой линии, оказывая посильную помощь медикам, пожарным и другим представителям экстренных служб.

Несмотря на собственные непростые ситуации в условиях пандемии, группа украинских женщин-иммигрантов находит возможность помогать сотрудникам госпиталя Community First Medical Center ER, врачи которого ежедневно борются за жизнь попавших в реанимацию граждан.

Сообщается, что волонтеры поставляют в больницу горячие обеды, маски и перчатки.

В ответ на деятельность сообщества бизнес-леди Департамент пожарной безопасности населенного пункта Найлс (штат Иллинойс), опубликовал благодарность на собственной странице в Фейсбуке.

Thanks to the UWB Ukrainian Women United for providing us with dinner yesterday. Your kindness and generosity is really appreciated. Posted by Niles Fire Department on Thursday, May 14, 2020

Вышеуказанные акции помощи проходят с участием таких местных организаций, как: «Тризуб» Tryzub Ukrainian Kitchen, KYS Express и кредитным союзом «Самопоміч».