Землетрясение в 6.7 баллов произошло в Неваде; толчки чувствовались в Калифорнии и Юте

Землетрясение на западе штата Невада произошло в пятницу в 4 часа утра. Подземные толчки чуствовались в штате Юта, а также по всей северной части Калифорнии, в том числе и в Сакраменто. После основного толчка произошла серия афтершоков.

Как передают специалисты Геологической службы США, серия землетрясений магнитудой до 6.7 баллов произошла в пятницу утром и встревожила жителей штат Невада и Калифорнии от Фресно до Сакраменто.

Подземные толчки были зафиксированы специалистами Геологической службы США около 4:00 утра и их эпицентр находился недалеко от селения Тонопа (Tonopah, NV).

О каких-либо разрушениях не сообщается.