В связи с мощным землетрясением губернатор Ньюсом объявил чрезвычайное положение в трех округах штата.

В четверг, 5 декабря, губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Дель-Норте, Гумбольдт и Мендосино для поддержки экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0.

“Сегодняшнее чрезвычайное положение позволит направить больше ресурсов туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение. Я благодарен за надежную систему, которая существует в нашем штате, которая сработала, как и предполагалось, и обеспечила безопасность и информированность людей,” – говорится в сообщении губернатора.

Губернатор поручил агентствам и департаментам штата задействовать персонал, оборудование и объекты для выполнения любых видов деятельности, соответствующих указаниям Управления по чрезвычайным ситуациям и Плану действий штата в чрезвычайных ситуациях.

Прокламация дополнительно уполномочивает учреждения штата заключать контракты на организацию закупки материалов, товаров и услуг, необходимых для оперативного реагирования на последствия землетрясения и восстановления после него, разрешает использовать ярмарочные площади и государственную собственность для укрытия, а также разрешает мобилизовать CalGuard для поддержки ликвидации последствий стихийных бедствий.

В четверг около 11 утра по местному времени к западу от Ферндейла, небольшого города в прибрежном округе Гумбольдт, примерно в 130 милях (209 км) от границы с Орегоном, произошла серия толчков, ощущавшихся на расстоянии в 270 миль (435 км) – в Сан-Франциско и Бэй-Эрии.

Согласно данным Геологической службы США, в течение трех часов после основного толчка последовало по крайней мере 39 различных афтершоков магнитудой от 5,1 до 2,5.

В связи с землетрясением было выпущено предупреждение о цунами, которое было отменено примерно через час.

Сообщений о серьезных разрушениях, травмах или жертвах землетрясения, которое стало самым сильным в Калифорнии с момента землетрясения магнитудой 7,1 в Риджкресте в 2019 году, не поступало. Жители северных округов, принявших на себя основной удар, разместили в соцсетях фото и видео упавших полок, картин, разбившейся посуды и других предметов, треснувших окон, сдвинутой мебели и разбросанных товаров в магазинах.