Республиканские активисты: “Гэвин Ньюсом должен открыть Калифорнию как можно скорей!”

Представляем эксклюзивное интервью с республиканской активисткой, арестованной у Капитолия Калифорнии во время протеста против карантина. Как мы уже сообщали, во время этой акции протеста, которая состоялась 1 мая, Дорожной полицией Калифорнии было задержано свыше 30 митингующих.

Республиканская активистка Джоан Питерсон рассказала в интервью “Славянскому Сакраменто” о своем аресте у Капитолия штата Калифорния, в Сакраменто. По словам Питерсон, она и сотни других митингующих ожидают скорейшего открытия экономики штата, а также протестуют против драконовских мер, принятых правительством Гэвина Ньюсома.

Подчиняться введенным мерам правительством “либерального” штата местные поклонники Дональда Трампа не планируют.

Питерсон вторит ее товарищ по партии и профессиональная активистка Пэтти Мерфи, которая считает, что местное правительство идет вопреки Вашингтону исключительно по политическим мотивам.