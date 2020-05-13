Люди обзаводятся курами, чтобы иметь домашние яйца

В настоящее время в некоторых магазинах все еще сохраняется нехватка основных товаров, также активно циркулируют новости о сокращении производства на крупных мясных заводах, а некоторые производители даже хотели уничтожить часть поголовья птиц (мы ранее писал об этом). В результате у людей появился страх нехватки продуктов, который привел к растущему спросу на кур, чтобы иметь свои домашние яйца, сообщает KCRA.

Фото: YouTube/KCRA

Фермеры, которые занимаются разведением кур и производством яиц, отмечают значительное увеличение спроса на яйца птиц (был период, что в некоторых магазинах яйца были полностью раскуплены). Но помимо высокого спроса на яйца, появилась спрос и на несушек. Как сообщает телеканал KCRA, у фермеров Сакраменто даже образовались листы ожидания из желающих завести кур на заднем дворе. Фермеры также говорят, что прежде, чем курица будет нести яйца, пройдет от 6 до 9 месяцев и что куры требуют определенный уход.