2 миллиона кур будет убито на птицефермах в связи с нехваткой персонала

Как сообщает Голос Америки, в связи с нехваткой персонала компания Delmarva Poultry Industry Inc планирует сократить поголовье кур на птицефермах в штатах Мэриленд и Делавэр на два миллиона.

Нехватка рабочих на предприятиях вызвана эпидемией COVID-19. Депопуляция кур будет произведена гуманным способом в соответствии с правилами Американской ассоциации ветеринаров, заявляет компания.

Delmarva Poultry Industry Inc изучала возможность отправки кур на другие птицеперерабатывающие предприятия, но в результате отказалась от нее. Оставлять кур на фермах не представляется возможным: достигнув определенных размеров, «птицы перерастают курятники», говорится в заявлении.

Зоозащитники призывают компанию не проводить депопуляцию птиц: они надеются убедить Delmarva Poultry Industry Inc передать кур в приюты для животных и птиц.

Похожие новости приходят от другого крупного производителя мяса Tyson Foods. Как сообщили представители данной компании, в настоящее время свыше 1 400 работников компании проходят скрининг на коронавирус.