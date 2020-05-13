Социальная программа поможет семьям в Калифорнии покупать продукты в период закрытия школ из-за COVID-19

Департаменты образования и социальных служб Калифорнии запускают совместную программу – P-EBT (П-ЭПП: пандемический – электронный перевод пособий).

В описании программы указано, что из-за коронавируса дети, которые имеют право на бесплатное или льготное питание в школе, получат дополнительные продовольственные льготы. Эти продовольственные льготы называются пандемическими льготами EBT или P-EBT. Пособия P-EBT помогают семьям в Калифорнии покупать продукты, когда школа закрыта.

Дети имеют право на получение льгот P-EBT, если:

– их школа закрыта из-за коронавируса (COVID 19);

– они имеют право на бесплатное или льготное школьное питание

Как получить льготы P-EBT?

Большинству семей с детьми, которые получают льготы CalFresh, Medi-Cal или Foster Care, не нужно подавать заявку онлайн. Они получат свою карту P-EBT по почте в период с 7 по 22 мая 2020 года.

Если вы уже получили по почте карту P-EBT, подавать заявку онлайн не нужно. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей карте P-EBT, и создайте свой персональный PIN-код. Тогда ваша карта будет готова к использованию.

Что, если мои дети все еще получают школьную еду “на вынос” из другого места?Дети, которые получают еду “на вынос” в своем сообществе, имеют право на получение льгот P-EBT, если:- их школа закрыта из-за коронавируса (COVID 19); – они имеют право на бесплатное или льготное школьное питание.

Что дает P-EBT?

Вы можете получить до $365 за каждого ребенка, который имеет право на получение льгот P-EBT. Если вы подадите заявление до 30 июня 2020 года, вы будете получать полную сумму пособий за все четыре месяца.

Общая сумма, которую вы получите, зависит от того, сколько детей проживает в вашем доме. За каждого отвечающего критериям ребенка на вашу карту будет выплачиваться каждый месяц:

Март 2020 года: $68 на ребенка

Апрель 2020 года: $120 на ребенка

Май 2020 года: $120 на ребенка

Июнь 2020 года: $57 на ребенка

То есть, каждый отвечающий критериям ребенок получит в общей сложности до $365 в виде пособий P-EBT в течение четырехмесячного периода.С карточкой P-EBT можно купить продукты в большинстве продуктовых магазинов и на фермерских рынках.

Вы должны подать заявку до 30 июня 2020 года, чтобы получить льготы P-EBT. Льготы P-EBT доступны только тогда, когда школы закрыты из-за коронавируса (COVID 19). Если вы не получили карту P-EBT по почте и не подали заявку до 30 июня 2020 года, вы не сможете получать льготы P-EBT. Если вы подали заявку онлайн и не получили свою карту P-EBT, то нужно позвонить в центр обслуживания клиентов EBT в Калифорнии по телефону (877) 328-9677(24/7).

Вы можете использовать свои льготы P-EBT в течение одного года, который начинается с даты получения вашей карты P-EBT.

Подробнее с описанием программы вы можете ознакомиться тут.