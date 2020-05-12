Режим самоизоляции в округе Лос-Анджелес продлится до конца июля

Об этом во вторник сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление директора по вопросам общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер.

Ее комментарий последовал вскоре после того, как главный эпидемиолог США Энтони Фаучи на слушаниях в сенатском Комитете по вопросам здравоохранения предостерег власти штатов от поспешных решений. По словам Фаучи, сигналом для открытия экономик будет снижение числа смертей и новых заболеваний на протяжении 14 дней.

В то время, как многие пляжи в Калифорнии, в том числе в округе Лос-Анджелес, откроются уже в среду, количество новых заражений в самом населенном округе США по-прежнему продолжает расти. Феррер заявила, что временные рамки могут быть пересмотрены только в случае значительного улучшения ситуации с тестированием или в методах борьбы с вирусом.

Между тем, как сообщает пресс-служба губернатора штата Калифорния, 7 северокалифорнийских округов готовы к открытию местных магазинов и ресторанов.