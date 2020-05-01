Все прихожане в Канзас-Сити должны регистрироваться в органах местной власти, чтобы ходить в церковь

Власти города Канзас-Сити, штат Миссури, требуют, чтобы каждая церковь представила городским властям список прихожан, в который должны входить их именами, адреса и номера телефонов. Эта информация нужна для целей отслеживания контактов и наблюдения.

Согласно распоряжению властей, регистрация имен и контактной информации поможет департаменту здравоохранения быстрее отслеживать, проводить тестирование и изолировать лиц, которые могли подвергаться воздействию COVID-19. Тем, кто не предоставляет эту информацию нельзя будет посещать церкви.

Эту информацию у себя на сайте разместила организация Liberty Counsel, некоммерческая организация, которая занимается судебными процессами, связанными с евангельскими христианскими ценностями.

Руководители этой организации возмущены таким требованием местных властей, видя в этом “разрушение нашей конституционной свободы”, они даже находят в этом требовании сходство с нацистским режимом. Отмечается, что требование распространяется и на бизнесы. “Мы на грани потери Америки, какой мы ее знаем, наряду со всеми свободами, которыми наслаждались наши некогда свободные люди” – пишет Мат Стейвер, основатель и председатель.

Указывается, что организация уже подала иск в нескольких штатах против губернаторов, “которые незаконно и неконституционно арестовывают пасторов и начали нападения на свободу прихожан”. Руководители Liberty Counsel призывают помочь им “защитить свободу” и пожертвовать деньги. Также они просят молиться за их “адвокатов и сотрудников, но самое главное, помолитесь за будущее нашей страны”.