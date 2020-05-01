Округ Модок планирует открытие школ, церквей и некоторых бизнесов

Нед Коу, руководитель округа Модок на северо-востоке Калифорнии, планирует открыть в пятницу школы, церкви, парикмахерские, рестораны и кинотеатр. Нед Коу сказал, что это решение принято после консультаций с должностными лицами департамента здравоохранения, на основании которых Совет наблюдателей проголосовал за открытие округа.

Как сообщает издание Cal Coast Time, округ вопреки приказу губернатора дает добро на открытие баров и церквей.

Таким образом, малонаселенный округ на северо-востоке Калифорнии будет первым в штате, который отменяет ограничительные требования об обязательном нахождении дома. Коу сказал, что администрация округа направила письмо губернатору Гэвину Ньюсому около недели назад с изложением своего плана, но они не получили ответа.

Однако, снятие ограничений будет происходить постепенно и поэтапно: на данном этапе открытия экономики требуется, чтобы посетители и клиенты соблюдали социальную дистанцию, чтобы рестораны сократили свою вместимость вдвое и чтобы жители, старше 65 лет с проблемами со здоровьем оставались дома, сообщает Washington Times.