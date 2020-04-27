Для получателей CalFresh будет организована бесплатная доставка при онлайн покупках в Amazon и Walmart

Департамент социальных служб Калифорнии опубликовал объявление о новых льготах CalFresh. Сообщается, что с 28 апреля жители Золотого штата, которые уже получают льготы CalFresh, могут использовать свою карту EBT для совершения онлайн-покупок продуктов питания в Amazon и Walmart. Магазины доставят продукты бесплатно при условии, что сумма покупок превышает $35. Похожие услуги доступны также пользователям CalWORKs.

Такое решение принято для сдерживания распространения коронавируса в штате Калифорния. Как известно, в Лос-Анджелесе самая тяжелая обстановка с COVID-19 в Калифорнии: в округе Лос-Анджелес погибло 797 человек из-за этого заболевания.

Руководство округа также заявило в четверг, что они работают над разработкой плана восстановления и повторного открытия округа.

Мы уже писали, что получатели социальной помощи в Нью-Йорке и Вашингтоне могут покупать еду на Amazon.