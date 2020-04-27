Власти 6 калифорнийских округов просят губернатора отменить карантин

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом стремится к 1 миллиону, количество погибших – более 55,000 человек (данные на утро понедельника). Но несмотря на это несколько штатов (мы уже писали об этом) уже начали понемногу ослаблять ограничительные меры. Например, ряд городов Южной Калифорнии открывает доступ на местные пляжи.

Согласным данным департаментов здравоохранения штата и округов: по меньшей мере 1,755 человек погибли Калифорнии из-за COVID-19. Также сообщается, что в больницы было госпитализировано более 3,300 пациентов, примерно 1,200 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как мы уже сообщали, 6 округов в районе залива: Аламеда, Контра-Коста, Марин, Сан-Франциско, Сан-Матер, Санта-Клара и город Беркли объявили в понедельник о продлении карантина по крайней мере до конца мая.

При этом представители 6 сельскохозяйственных округов штат: Бьютт, Колуса, Гленн, Саттер, Техама и Юба написали обращение к губернатору Ньюсому с просьбой “провести тщательное и поэтапное открытие местной экономики”, аргументируя свою просьбу низким уровнем заражения коронавирусом в своих регионах. Как передает The Sacramento Bee, губернатор пока не дает добро на открытие округов.