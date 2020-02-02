К многомиллионной армии покупателей онлайн-магазина Amazon в прошлом году присоединились получатели социальной помощи в Нью-Йорке (весь штат) и Вашингтоне (пока только Сиэтл и его пригороды).

Теперь обладатели карточек SNAP могут не выходя из дома приобретать свежие овощи и фрукты с бесплатной доставкой — даже не имея подписки на Amazon Prime. Об этом сообщает пресс-служба компании Amazon.

Добавление карточек SNAP в число способов оплаты, по словам компании, улучшит доступ малоимущих американцев к качественным продуктам и поможет справиться с проблемой «пищевых пустынь» — городских районов, где проблематично отыскать свежие фрукты, овощи и другую полезную для здоровья еду.