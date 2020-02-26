Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе прокурора города, обвиняемый Владимир Синигур осужден за 18 случаев сексуального насилия над 3 детьми.

Судья Мэриэнн Гиллиард приговорила Владимира Синигура к тюремному заключению сроком от 250 лет до пожизненного. 16 января 2020 года суд присяжных объявил Синигура виновным в двух случаях сексуальной связи с ребенком 10 лет или младше, десяти случаях совершения непристойных действий по отношению к ребенку младше 14 лет и шести случаях орального секса с ребенком в возрасте 10 лет или младше. Также суд нашел истинным утверждение о том, что подсудимый совершал преступления против нескольких жертв.

В 2016 году Владимир Синигур начал совершать акты сексуального насилия над детьми, которым на тот момент было 4, 6 и 7 лет. В январе 2018 года Синигур признался в этом одному из своих родственников, который обратился в правоохранительные органы. Департамент полиции Ранчо-Кордовы провел расследование и обнаружил подтверждающие улики. На допросе Синигур сознался во множественных случаях сексуального насилия над каждым из троих детей.