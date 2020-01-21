Владимир Синигур был признан судом присяжных виновным в двух случаях сексуальных актов с ребенком в возрасте до 10 лет, десяти случаях совершения непристойного акта с ребенком в возрасте до 14 лет и шести случаях орального секса с ребенком в возрасте до 10 лет. Также присяжные нашли соответствующим истине утверждение о том, что подсудимый совершил преступления против более чем одной жертвы.

Об этом “Славянскому Сакраменто” стало известно в окружной прокуратуре Сакраменто. Подсудимый признан виновным в 18 сексуальных нападениях на 3 детей.

Приблизительно в 2016 году Синигур начал совершать акты сексуального насилия над детьми, которым тогда было 4, 6 и 7 лет. В январе 2018 года Синигур признался в преступлениях одному из своих родственников, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Департамент полиции Ранчо-Кордовы провел расследование и обнаружил улики, подтверждающие эту информацию. На допросе Синигур сознался во множественных актах сексуального насилия над каждым из троих детей.

Синигуру грозит максимальное наказание в виде 250 лет лишения свободы или пожизненного заключения. Вынесение приговора состоится в 9:00 7 февраля 2020 г. в Департаменте 12 перед судьей Мэриэнн Гиллиард, рассказал заместитель окружного прокурора Катрина Рейнум из особого отдела нападений и насилия над детьми.