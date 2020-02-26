Сторонник идеи плоской Земли погиб в Калифорнии при полете на самодельной ракете

64-летний каскадер из Калифорнии Майк Хьюз по прозвищу «Безумный Майк» 22 февраля погиб во время полета на самодельной ракете.

По какой-то причине парашют, на котором ракета должна была плавно опуститься на землю, во время запуска сработал преждевременно и оторвался. На глазах потрясенных зрителей летательный аппарат взмыл в небо и камнем упал вниз с большой высоты.

Как сообщалось, целью полета Хьюза было увидеть Землю с большой высоты, чтобы доподлинно проверить, круглая она или плоская. Однако его агент Дэррен Шустер после катастрофы рассказал журналистам, что теории о плоской Земле были для них всего лишь способом привлечь внимание к своему проекту.