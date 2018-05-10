Христианская певица обвинила калифорнийскую больницу в халатности

Жительница Калифорнии Кристина Калмыкова-Осельская опубликовала на сайте change.org петицию в защиту рожениц. Согласно приведенной ей статистике, каждый год 65 000 беременных женщин в Соединенных Штатах подвергаются смертельному риску, а около 28 000 детей появляются на свет с родовыми травмами.

Христианская певица Кристина Осельская рассказала о том, как полтора года назад из-за халатности сотрудников госпиталя Mercy San Juan в Сакраменто ее жизнь превратилась в кошмар. Беременность протекала нормально, и около 1:00 ночи 30 сентября 2016 года Кристина поступила в госпиталь с начавшимися схватками. Она немедленно попросила об обезболивании, но анестезиолога пришлось ждать целых два часа. В 3:15, когда ребенок был готов появиться на свет, кто-то вбежал в палату и позвал врачей на помощь другой пациентке. Все медицинские работники покинули палату, оставив роженицу одну.

Когда врачи вернулись, они без какого-либо осмотра начали давить женщине на живот, что привело к тяжелым разрывам промежности. Ребенок оказался небольшого веса, и если бы при родах была оказана надлежащая помощь, он не смог был причинить матери травму.

После выписки из госпиталя у Кристины разошлись швы и началось нагноение. Через полтора года лечения у нее продолжались боли, и в январе 2018 года после множества обследований врачи объявили, что ей требуется полная реконструктивная операция. Однако госпиталь Mercy San Juan отказался нести ответственность за халатность своих сотрудников. Все юристы, к которым Кристина обращалась, не стали браться за ее случай, говоря, что они могут защищать только права ребенка, а защитить мать практически невозможно.

У Кристины осталась единственная возможность получить требуемую операцию – обратиться к общественности. Христианская певица призывает подписать ее петицию, что поможет ей вернуться к нормальной жизни без страха и боли.

“Только с вашей помощью мы сможем защитить права рожениц”, – говорит Калмыкова-Осельская.