Как полиция Портленда научилась отличать украинцев от русских

По официальным данным, в Портленде (штат Орегон) проживают более 50 тыс. иммигрантов со стран бывшего Советского Союза, большая часть которых – переселенцы из Украины. Городские правоохранительные органы сообщают, что самым распространенным видом преступности среди иммигрантов со стран Восточной Европы является домашнее насилие. Но лишь единицы из пострадавших обращаются за помощью в полицию. Нередки случаи, когда в правоохранительные органы поступают звонки из местных госпиталей, где оказываются жертвы домашнего насилия.

«Многие иммиграционные сообщества являются закрытыми. Их члены приезжают со стран, где полиция – коррумпированная, поэтому не доверяют полицейским», – сообщает Брайан Пармен, начальник восточного отдела полиции Портленда.

В Соединенных Штатах насилие в семьях рассматривается не только как деяние, подпадающее под действие уголовного законодательства, но, что более важно, и как вопрос общественного здоровья и прав человека. Традиционно полиция, как часть системы криминальной юстиции, работает над криминальными аспектами расследования случаев домашнего насилия в семьях, включая насилие между супругами или партнерами и насилие над пожилыми людьми и детьми.

В 2011 году полиция Портленда стала инициатором создания общественной организации, своеобразным посредником между правоохранительными органами и иммиграционным сообществом. Славянский консультативный совет (Slavic Advisory Council) – является партнерством между полицейским бюро и славянским сообществом Портленда и базируется в Юго-Восточном Портленде. Он направлен на установление связей между правоохранительными органами и обществом для решения вопросов, представляющих взаимный интерес. Славянский консультативный совет проводит ежемесячные собрания, открытые для общественности.

Удивлением для полиции на первой встрече с сообществом стал тот факт, что пришли украинцы, которых преследовала коммунистическая партия, и пришли бывшие члены коммунистической партии. Это стало причиной проведения для полиции тренингов, где рассматриваются этнические и культурные традиции сообществ. Во избежание потенциальных конфликтов, офицеров также обучают культурным различиям.

Кроме того, на подобных встречах члены сообщества имеют возможность общаться непосредственно с руководителем полиции. Чтобы избежать всевозможных конфликтов, на собраниях действует негласное правило – все обсуждаемые вопросы и темы остаются вне политики.

Около 2 миллионов иммигрантов (около 1 млн украинцев), которые живут в Соединенных Штатах, прибывают из Восточной Европы, и адаптация к их новой жизни может быть трудной, например, как обращаться с местными властями, такими как полиция. Славянский консультативный совет – яркий пример ассимиляции иммиграционных общин с правоохранительными органами государства.