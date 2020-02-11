В Калифорнии продолжается выдача прав нового образца – REAL ID

В соответствии с требованиями Министерства безопасности США начиная с 1 октября 2020 года пассажиры должны будут предъявлять для посадки на авиарейсы (включая внутренние) паспорт или другой утвержденный федеральным правительством документ. Одним из видов такого документа являются водительские права, соответствующие стандарту REAL ID.

В Калифорнии выдача прав нового образца началась два года назад. За это время REAL ID уже успели получить более 7 миллионов жителей штата, однако времени до октября остается все меньше. Директор Департамента автотранспорта Стив Гордон советует калифорнийцам не ждать до последнего момента, а обратиться в ближайший офис DMV уже сейчас.

Для получения REAL ID вам потребуются:

– оригинал или заверенная копия удостоверения личности (паспорта или свидетельства о рождении);

– если ваше имя отличается от указанного в удостоверении личности, то свидетельство о браке, справка об усыновлении или другой документ, подтверждающий смену имени;

– карточка социального страхования;

– два документа, подтверждающих проживание в Калифорнии (коммунальные счета, выписка из банка и т. д.).

Удобнее всего будет заполнить заявление на сайте DMV, а затем в назначенное время прийти в офис за готовыми документами.