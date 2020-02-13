В Сакраменто арестовали иммигранта, выдававшего себя за сотрудника ФБР

В округе Сакраменто сотрудниками Службы шерифа был арестован 27-летний Даниил Арушанов, который пытался выдать себя за сотрудника ФБР. Об этом сообщает телеканал KCRA. Ранее некий Даниил Арушанов арестовывался в штате Нью-Мексико.

Как сообщили представители полиции, утром 11 февраля Арушанов вошел в холл гостиницы, расположенной в 4300-м квартале Уотт-Авеню. Он представился агентом Федерального бюро расследований и потребовал список сотрудников, но сбежал после просьбы предъявить служебный жетон.

Работнику гостиницы удалось записать номер машины подозрительного посетителя, и через короткое время Арушанов был арестован. В настоящее время он находится в главной тюрьме округа Сакраменто.

В мае 2017 года 24-летний Даниил Арушанов из Альбукерке признал себя виновным в незаконном владении огнестрельным оружием в нарушение постановления суда.

Согласно информации из архива прокуратуры штата Нью-Мексико, в сентябре 2015 года суд округа Сакраменто (Калифорния) после инцидента с домашним насилием запретил Арушанову приближаться к своей жене и ее ближайшим родственникам, а также иметь огнестрельное оружие и боеприпасы. Однако 9 ноября 2016 года, когда судебный запрет все еще был в силе, Арушанов был задержан полицией на кампусе Университета Нью-Мексико с пистолетом и патронами.

Как сообщила в августе 2017 года местная пресса, за данное преступление Арушанов был приговорен к 223 дням лишения свободы и 2 годам полицейского надзора.