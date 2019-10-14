Недавно мы сообщали об аресте калифорнийца украинского происхождения Андрея Кукушкина и трех его сообщников из Нью-Йорка по обвинению в нарушении законов об иностранном финансировании выборов.

Расследование этого международного скандала приводит нас в столицу Калифорнии. Как выяснилось, Кукушкин является партнером «короля» легальной марихуаны Сакраменто Гариба Карапетяна, который, несмотря на строгие законы, каким-то образом сумел взять под свой контроль почти треть этого прибыльного бизнеса.

46-летний Андрей Кукушкин, как выяснили журналисты издания Sacramento Bee, является финансовым директором корпорации Sharp Source, которой принадлежит аптека по продаже марихуаны на улице Фрутридж-Роуд. Ранее Кукушкин и Карапетян совместно управляли консалтинговой компанией Legacy Botanical Company LLC, чья лицензия в настоящее время отозвана.

Пока не было найдено свидетельств того, что деньги от незаконной деятельности Андрея Кукушкина, Льва Парнаса, Игоря Фрумана и Дэвида Корреи вкладывались в индустрию каннабиса в Сакраменто. Однако очевидна связь между иностранными пожертвованиями в пользу американских политиков и расследованием дела об импичменте президента Дональда Трампа. Работа на Руди Джулиани нескольких калифорнийских политиков, принимавших пожертвования от Парнаса и Фрумана, стала одним из предметов этого расследования издания Mother Jones.

Как указывают журналисты, арестованные бизнесмены инвестировали не только в бизнес каннабиса в регионе Сакраменто, но и являлись донорами политических кампаний местных политиков, в том числе шерифа Сакраменто Скотта Джонса и мэра города – Дэррела Стейнберга.