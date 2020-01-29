В Нью-Йорк-Сити и прилегающем к нему округу Уэстчестер в начале декабря прошлого года прошла 5-дневная операция Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). В ходе операции агенты иммиграционной службы арестовали 12 иностранных граждан, разыскиваемых у себя на родине за тяжкие преступления.

Как сообщает пресс-релиз ICE, среди арестованных были:

– 4 гражданина России, разыскиваемых российскими властями за убийство, растрату бюджетных средств и мошенничество;

– гражданин Казахстана, приговоренный к 5 годам тюрьмы за разбой;

– гражданин Японии, совершивший ограбление с применением насилия;

– гражданин Мексики, обвиняемый в убийстве;

– гражданин Колумбии, разыскиваемый властями Испании за контрабанду наркотиков и отмывание денег;

– гражданин Аргентины, избивший человека и на всю жизнь оставивший его инвалидом;

– гражданин Чили и гражданин Китая.

В настоящий момент арестованные ожидают рассмотрения их дел в иммиграционном суде. Сообщается, что один из арестованных разыскивается российскими правоохранительными органами по обвинению в непредумышленном убийстве.

Также сообщается, что задержан 27-летний гражданин Казахстана, которого казахстанские правоохранительные органы разыскивают пять лет после осуждения за грабеж.

В Бруклине задержан 43-летний россиянин, разыскиваемый российскими правоохранительными органами после хищения государственных средств на общую сумму более 76 миллионов рублей (приблизительно более 1 миллиона долларов США).

В Форест-Хиллз также арестован 35-летний российский гражданин, разыскиваемый российскими правоохранительными органами за крупномасштабное незаконное присвоение путем мошенничества.

В Бруклине 37-летний задержан гражданин России, который разыскивается российскими правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве.