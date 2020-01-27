Иммиграционная полиция США депортировала на родину гражданина Казахстана

16 января Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) коммерческим авиарейсом депортировала на родину гражданина Казахстана.

Как сообщает пресс-релиз на сайте ICE, Эльдар Резванов, прибывший в страну в 2013 году по студенческой визе, попытался незаконно экспортировать в Чечню несколько крупных партий огнестрельного оружия и его деталей.

20 октября 2017 года инспекторы Почтовой службы обнаружили в посылках, подготовленных Резвановым для отправки в Россию, 75 магазинов для пистолета Glock и автомата АК-47, 20 стволов и затворов для пистолета Glock и 395 бойков, пружин, экстракторов и других запасных частей.

2 ноября 2017 года Резванов попытался отправить за границу вторую партию посылок, в которых оружейные стволы были примотаны к металлическим кухонным принадлежностям, а затворы — к колесикам для мебели в попытке скрыть их от просвечивания. В этой партии, получатель которой находился в Грозном, инспекторы насчитали 7 пистолетов, 130 ствольных коробок в сборе, 266 затворов, 158 стволов, 996 магазинов, 10 прикладов, 133 рамки и 453 запасных части, таких как пружины и бойки.

27 февраля 2018 года агенты Министерства безопасности арестовали Резванова в Арлингтоне, штат Вирджиния. 15 апреля 2019 года он был передан Иммиграционной и таможенной полиции. 12 декабря 2019 года иммиграционный суд вынес приказ о депортации Резванова. От подачи апелляции он отказался.