Российский гражданин признал себя виновным в краже личных данных

Российский гражданин 23 января признал себя виновным в краже личных данных и других компьютерных преступлениях в федеральном суде США.

Согласно материалам уголовного дела, 29-летний Алексей Бурков администрировал два вебсайта, на одном из которых, под названием «Cardplanet», покупались и продавались номера краденых кредитных карт, а другой представлял собой элитный клуб для серьезных киберпреступников, членом которого можно было стать только по приглашению и после внесения «страхового депозита» в пять тысяч долларов. На этом сайте профессиональные кардеры общались между собой, рекламировали свои услуги и обменивались программным обеспечением для взлома.

Бурков был задержан израильскими властями в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. Четыре года спустя, в ноябре 2019 года, он был экстрадирован в Соединенные Штаты после того, как его апелляция была отклонена высшими судебными органами Израиля.

Вынесение приговора Алексею Буркову назначено на 8 мая 2020 года.