Пожарные из штата Монтана провели семь часов в ледяной воде, спасая попавшее в беду животное.

Фото: Marion Fire Department

В понедельник конь по имени Генри провалился сквозь тонкий слой льда в заполненный водой канал. Он не смог самостоятельно выбраться на берег и к прибытию вызванных на место происшествия пожарных уже потерял силы от усталости и переохлаждения.

Спасательная операция продолжалась около семи часов, пока пожарным округа Марион и двум десяткам добровольцев не удалось вытащить Генри из воды с помощью экскаватора. Всю ночь спасенный отогревался в помещении пожарной станции под присмотром ветеринаров, а к утру он уже смог самостоятельно встать на ноги.

Департамент пожарной охраны поблагодарил всех пришедших на выручку добровольцев, в том числе ветеринаров из клиники Laselle и сотрудников местных строительных компаний Montana Rockworks и Murphy’s Excavating.