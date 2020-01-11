В Калифорнии готовят законопроект, запрещающий «проверки девственности»

Член Ассамблеи Калифорнии Лорена Гонзалес в среду предложила к рассмотрению законопроект, запрещающий так называемые «проверки девственности».

Эта тема недавно привлекла внимание общественности после того, как известный рэп-исполнитель T. I. заявил, что ежегодно водит свою дочь к гинекологу для проверки девственной плевы, чтобы узнать, были ли у нее сексуальные отношения.

Гонзалес отметила, что подобная практика не только не достигает заявленной цели — поскольку по внешнему виду гимена невозможно достоверно установить факт сексуальной активности, — но и причиняет пациенткам психологические травмы.

«Так называемые “проверки девственности” являются формой насилия и домогательства по отношению к молодым девушкам и женщинам, – сказала Гонзалес. – Для подобных обследований нет медицинских показаний. Калифорнии пора прислушаться к призывам международного сообщества и запретить эту травмирующую, сексистскую и ненужную практику».