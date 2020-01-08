Официантка из Мичигана получила $2020 чаевых на Новый 2020-й год

Мать-одиночка из городка Альпина в штате Мичиган получила неожиданный подарок на Новый год. Один из посетителей кафе, где Даниэль Францони работает официанткой, оставил ей чаевые на сумму в 2020 долларов.

Неизвестный благотворитель скорее всего не знал, что эти деньги будут для Даниэль не только подарком, но настоящим шансом начать новую жизнь. Мать-одиночка из Детройта два года назад избавилась от наркотической зависимости и переехала в Альпину, не имея за душой ни гроша. Первое время она жила в приюте для бездомных, пока не нашла работу в кафе.

«Это настоящее благословение, – сказала Даниэль. – Они вернули моим детям жизнь, которой они лишились, а мне дали шанс».

Женщина планирует впервые за десять лет получить водительские права, что позволит ей навещать своих детей, а в следующем году дать дочери уроки вождения.