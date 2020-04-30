Штаты, запрещающие либо разрешающие богослужения во время пандемии

В связи с пандемией коронавируса все штаты на местном уровне приняли различные меры, чтобы замедлить распространение COVID-19, на уровне штатов есть различия и они особенно явно проявляются, когда речь идет о богослужениях или других религиозных собраниях, требующих личного присутствия.

По информации PewResearch Center, фактически только 10 штатов запрещают личные религиозные собрания в любой форме: Калифорния, Вашингтон, Аляска, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Айдахо, Иллинойс, Миннесота, Монтана, Вермонт.

15 штатов считают религиозное собрания “необходимыми”, как и продуктовые магазины, и медицинское обслуживание. Они разрешают продолжать религиозные собрания без ограничения их размера: Флорида, Южная Каролина, Теннесси, Аризона, Джорджия, Техас, Огайо, Мичиган, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Арканзас, Южная Дакота, Северная Дакота, Юта.

22 штата и округ Колумбия разрешили религиозные собрания, но ограничили количество их участников 10 человек: Северная Каролина, Вирджиния, штат Мейн, Нью-Гемпшир, Массачусттес, Делавэр, Мерилэнд, Индиана, Вайоминг, Айова, Миссури, Оклахома, Канзас, Небраска, Невада, Луизиана, Миссиссиппи, Алабама, Нью-Мексико, Колорадо, Гавайи; Род-Айленд ввел ограничения на собрания – не более пяти человек.

2 штата, Коннектикут и Орегон, ограничивают религиозные собрания до 50 и 25 человек, соответственно. И Кентукки запрещает «массовые собрания», в том числе религиозные, но не указывает, сколько людей составляют массовые собрания.