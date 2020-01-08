Трамп выступил с экстренным сообщением после атаки Ирана

При этом президент подчеркнул, что в случае изменения поведения Тегерана перед иранским народом откроется лучшее будущее, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп утром в среду выступил с заявлением по поводу иранской ракетной атаки на военные базы в Ираке, на которых размещены военнослужащие коалиции, возглавляемой США.

«Пока я президент США, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие», – сказал Трамп в начале обращения.

Далее президент подчеркнул: «Американский народ должен быть чрезвычайно благодарен и счастлив: прошлой ночью в результате атаки со стороны иранского режима не пострадал ни один американец. Мы не понесли потерь, все наши солдаты находятся в безопасности, и нашим военным базам причинен лишь минимальный ущерб».

«Не погиб никто – ни из американцев, ни из иракцев – благодаря принятым мерам предосторожности, рассредоточению сил; кроме того,система раннего предупреждения сработала хорошо. Я выражаю восхищение поразительным искусством и отвагой американских мужчин и женщин в военной форме», – сказал Трамп.

«Наши замечательные американские войска готовы ко всему. Иран, похоже, отступает, и это хорошо для всех вовлеченных сторон и очень хорошо для мира», – продолжал президент.

«Слишком долго – все время, начиная, чтобы быть точным, с 1979 года, – страны мира терпят деструктивное и дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами,– констатировал Трамп. – Эти дни остались позади. Иран является главным спонсором терроризма, и его стремление обзавестись ядерным оружием угрожает цивилизованному миру. Мы никогда этого не допустим».

«Продолжая оценивать возможности ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты незамедлительно вводят в качестве наказания дополнительные экономические санкции против иранского режима», – заявил президент.

Кроме того, Трамп призвал страны, подписавшие ядерное соглашение с Ираном, последовать примеру Вашингтону и выйти из соглашения.

«Пришло время для того, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность», – сказал президент.

«Пришло время для того, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность», –сказал президент.

«Недавно мы предприняли решительные действия», – сказал Трамп, имея в виду устранение генерала Сулеймани.

Президент подробно охарактеризовал террористический характер деятельности Сулеймани.

В этой связи Трамп напомнил о проведенной ранее операции по устранению главы ИГ аль-Багдади.

Касаясь дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, Трамп сказал, что Иран, по-видимому, отступает.

При этом президент подчеркнул, что в случае изменения поведения Ирана, перед иранским народом и государством откроется будущее, преисполненное процветания.

«Мы хотим, чтобы у вас было будущее, великое будущее, которого вы заслуживаете – процветание у себя дома и гармония с другими странами мира… США готовы к достижению мира со всеми, кто к нему стремится», – подчеркнул президент, обращаясь к иранскому народу.

Осудив Иран за терроризм и анонсировав новые экономические санкции, Трамп, как отмечает корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман, выступил в сдержанном тоне – особенно учитывая, что заявление было сделано несколько часов спустя после ракетного обстрела американских военных в Ираке.

Трамп протянул Тегерану своего рода «оливковую ветвь», символизирующую мир, сказав, что США и Иран могут сотрудничать в вопросах, которые имеют значение для обеих стран.

«Исламское государство» является «естественным врагом Ирана», – заявил Трамп, добавив, что «уничтожение ИГ хорошо для Ирана. И мы должны вместе работать над этим и другими общими приоритетами», – сказал президент.

Напомним, что ранее Иран выпустил ракеты в ответ на операцию, осуществленную американскими военными на прошлой неделе.

В ходе операции был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

По данным западных стран, чьи военнослужащие размещены на подвергшихся обстрелам базах, в результате атаки никто не пострадал. Иранская сторона говорит о 80 погибших.