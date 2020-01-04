В последнее время среди тех, кто интересуется политикой, ходит множество теорий — разной степени правдоподобности — о вмешательстве России в деятельность американского правительства и даже в президентские выборы. Однако один из экспертов по национальной безопасности напоминает о другом источнике вполне реальной угрозы: коммунистическом Китае.

По мнению новозеландского автора и политического активиста Тревора Лаудона, который в настоящее время живет во Флориде, влияние Китая на политику США сильнее, чем американцы готовы признать. В Соединенных Штатах действует маоистская леворадикальная политическая группа под названием «Дорога к освобождению» (ранее известная как «Социалистическая организация “Дорога к свободе”», FRSO), которая насчитывает несколько тысяч членов и оказывает глубокое влияние на американскую политику, а в особенности на Демократическую партию.

«Это люди, которые, к примеру, дали нам движение “Черные жизни важны”, – пишет в своей колонке в издании Charisma news Лаудон. – Это они сносили памятники конфедератам на Юге».

Именно «Дороге к освобождению», по утверждению Лаудона, на самом деле принадлежит политическая группа «New Virginia Majority», которая в ноябре прошлого года впервые за последние 25 лет дала демократам контроль за легислатурой штата Вирджиния. Это произошло благодаря тому, что в 2018 году губернатор Терри Маколифф (в числе доноров избирательной кампании которого значился китайский бизнесмен, пожертвовавший ему 120 тысяч долларов) дал избирательные права более чем 200 тысячам осужденных за тяжкие преступления. Теперь, как утверждает Лаудон, китайско-американские коммунисты собираются проделать то же самое с Флоридой — где Трамп в свое время победил с перевесом всего в 20 тысяч голосов.