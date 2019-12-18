Иммигрант обвиняется в убийстве трансгендера в штате Вашингтон

В штате Вашингтон расследуют убийство 17-летнего трансгендера по имени Никки Кунхаузен, которая пропала летом этого года в лесу округа Кларк. По заявлению представителя полиции округа, в убийстве подростка обвиняется житель округа, 25-летний Давид Богданов. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Богданову предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. По версии правоохранителей, после вечеринки Богданов собирался “подцепить” Никки, однако, когда узнал, что подросток не является девушкой, между ними произошла стычка.

Фото: The Columbian

Никки Кунхаузен исчезла в начале июня этого года, а 10 числа того же месяца об этом в полицию сообщила мать пропавшей. Она заявила, что в последних раз общалась со своим ребенком вечером 5 июня и с тех пор не видела его.

Друзья убитой рассказали, что общались с Кунхаузеным утром, 6 июня, когда она явилась к ним в мужском свитере с бутылкой водки и рассказала, что встречалась с неким русскоязычным мужчиной. После этого Никки Кунхаузен исчезла и больше никто ее не видел.

Полиция также сообщает, что мать погибшей обратилась к властям с просьбой найти ее и после этого детективы запросили переписку подозреваемого и убитой в SnapChat. Затем полиция заявилась в дом брата подозреваемого, однако никаких зацепок обнаружить не удалось. Вследствии изучения переписки из телефонной компании специалистам удалось определить, что Богданов действительно находился в районе убийства в ночь на 6 июня. Ранее он этого не признавал.

Как сообщил пресс-секретарь полиции Ванкувера, Богданов в разговоре с детективами признал, что встретился с Никки на дому у общих друзей, а затем вызвался подвезти подростка, однако выставил Кунхаузен из своего фургона на полдороги.

Однако, ситуация изменилась коренным образом, когда полицейские получили сообщение об обнаружении останков убитой в отдаленном районе округа и некоторые другие улики, и только тогда прокурор округа предъявил обвинения в отношение к иммигранту.

По версии прокуратуры, между Богдановым и Кунхаузен произошла ссора из-за того, что последняя являлся трансгендером.

«Я полагаю, что Давид пришел в ярость от осознания того, что он вступил в сексуальный контакт с мужчиной, которого он считал женщиной, и задушил Никки до смерти», – цитирует показания обвинителя The Columbian.

Издание OregonLive пишет, что подозреваемый сообщил предполагаемой жертве, что в России “такое явление как гомосексуализм неприемлемо”.

Полиции удалось выяснить, что накануне убийства Богданов находился в видеосалоне для взрослых в Портленде, а затем пытался вызвать проституток по телефону. В документах суда также утверждается, что в ту ночь мужчина очень много пил.

Активисты ЛГБТК-сообщества призвали к привлечению к ответственности виновного.