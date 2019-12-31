На 2020 год Служба национальных парков запланировала пять дней бесплатного посещения. Во все эти дни, посвященные праздничным и памятным датам, во всех национальных парках страны будет отменена плата за вход.

Даты бесплатных дней в 2020 году:

● Понедельник, 20 января — День Мартина Лютера Кинга

● Суббота, 18 апреля — начало Недели национальных парков и День юного рейнджера

● Вторник, 25 августа — День рождения Службы национальных парков

● Суббота, 26 сентября — День общественных земель

● Среда, 11 ноября — День ветеранов

«Более 400 национальных парков страны сохраняют природные и культурные места, каждое из которых является важной частью нашего наследия, – сказал заместитель директора Службы национальных парков Дэвид Вела. – Дни бесплатного посещения служат дополнительной мотивацией, побуждающей людей выйти на природу и посетить эти места вдохновения и отдыха».

С момента своего создания почти 150 лет назад национальные парки защищают природные ресурсы и обеспечивают людей местами для оздоровления и отдыха. В каждом штате есть хотя бы один из национальных парков, зон отдыха, культурных мест, рек и туристических троп, которые служат физическому и духовному благополучию общества. Время, проведенное на природе, снижает стресс и часто ведет к образу жизни, включающему упражнения и здоровое питание. Гребля, езда на велосипеде, ходьба, рыбалка, любительская астрономия и ночевки на природе — вот только некоторые из увлекательных и полезных для здоровья занятий, доступных посетителям национальных парков.

Из 419 мест, входящих в Службу национальных парков, 110 взимают плату за вход, составляющую от 5 до 35 долларов. Отмена входной платы в бесплатные дни не касается дополнительных услуг, таких как места для кемпинга, лодочные причалы, транспорт или специальные туры.

Годовой абонемент America the Beautiful, цена которого составляет $80, включает неограниченное посещение более чем 2000 федеральных зон отдыха, включая все национальные парки. Существуют также билеты для пенсионеров, инвалидов, военнослужащих и семей учащихся четвертых классов, предоставляемые бесплатно или по сниженным ценам.

Кроме Службы национальных парков, бесплатные дни в 2020 году предлагают и другие федеральные агентства, такие как Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных, Бюро по управлению землями, Бюро мелиорации, Лесная служба и Инженерные войска США.