Выжить после нападения и стать королем марихуанного бизнеса

Недавний международный скандал, связанный с импичментом президента Трампа и иностранному финансированию американских политиков, привлек внимание общественности к любопытным фактам из деловой жизни столицы Калифорнии.

Оказалось, что один из фигурантов дела о незаконном финансировании, калифорниец украинского происхождения Андрей Кукушкин, является деловым партнером «короля» легальной марихуаны Сакраменто Гариба Карапетяна.

Гариб Карапетян отказался дать интервью Sacramento Bee, сказав, что ранее опубликованные изданием статьи о принадлежащих ему аптеках были «не слишком точны». Уточнять, в чем именно заключались эти неточности, он не стал. Адвокат Карапетяна Брэд Хирш выпустил заявление, в котором назвал своего клиента «крайне трудолюбивым бизнесменом, который посвящает значительную часть своего личного времени работе с местными общинами и законодателями, чтобы помогать в управлении развивающейся индустрией каннабиса».

«Всегда находятся те, кто из любопытства или с иными целями находит поводы усомниться в его успехе, или те, кто неоправданно заостряет внимание на его национальности и личной жизни, – добавил Хирш. – Это печально и несправедливо, но, будучи честным и законопослушным человеком, он не обращает внимания на недоброжелателей и не позволяет им отвлекать себя от работы».

Дело о нападении

В 2001 году 17-летний Гариб Карапетян встретился со своим недругом Егиазаром Карапетяном (неизвестно, являются ли они родственниками или просто однофамильцами) на «сходке», на которой собралось более десятка человек. Егиазар и его брат Даниэль напали на Гариба, пишет Сакраменто Би.

«Гариб упал на землю, и его били и пинали в течение около пяти минут, – сообщают судебные записи. – В ходе избиения Гариб получил ножевое ранение в ногу».

Этот инцидент остался бы незамеченным, но два года спустя еще один человек получил ножевое ранение — на этот раз смертельное. В драке, произошедшей на аукционе подержанных машин, некто Андрей Цуркану был убит. Егиазар и Даниэль Карапетян бежали из страны, а их отец был осужден за убийство второй степени.

Гариб Карапетян должен был давать показания по делу о данном убийстве, но явился в суд только на следующий день, отказавшись объяснить причины опоздания. Содержания его показаний журналистам Sacramento Bee обнаружить не удалось.

Три года спустя, в 24-летнем возрасте, Карапетян впервые попробовал себя в роли бизнесмена, зарегистрировав компанию под названием Hybrid Auto Parts в Ранчо-Кордове. В конце 2000-х это предприятие перешло к Джо Карапетяну, а сам Гариб сосредоточил свои силы на зарождающейся индустрии каннабиса.